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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل الرسمي لبايرن ميونخ وفينورد روتردام في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أعلن الجهازان الفنيان لكل من بايرن ميونخ الألماني وفينورد روتردام الهولندي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المنتظرة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو - مين جاي - كيميش - جوريتزكا

خط الوسط: كومان - أوليسي - ليمر

خط الهجوم: ديفيز - موسيالا - كين

تشكيل فينورد روتردام:

حراسة المرمى: جوستين بيلو

خط الدفاع: بارت نيوفكوب - غيرنوت تراونر - دافيد هانكو - جيجس سمال - توماس بيلين

خط الوسط: كالفن ستينجس - انتوني ميلامبو

خط الهجوم: انيس حاج موسى - سانتياغو خيمينيز - إجور بايكساو

يدخل بايرن ميونخ المواجهة بطموح تعزيز فرصه للتأهل  والمضي قدمًا في المنافسة، بينما يسعى فينورد روتردام لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل إلى الدور المقبل. المباراة تعد اختبارًا صعبًا للفريقين في سباق دوري الأبطال.

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