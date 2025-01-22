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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنزيما يقتنص انتصارًا لـ اتحاد جدة من الشباب بالدوري السعودي

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة ضد الشباب
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اقتنص فريق اتحاد جدة انتصارًا من ضيفه الشباب بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

تفوق فريق اتحاد جدة على نظيره الشباب في المباراة، بفضل قائده الفرنسي كريم بنزيما، الذي نجح في تسجيل الهدف الثاني، الذي أهدى العميد 3 نقاط ثمينة.

مباراة اتحاد جدة ضد الشباب 

بدأ الاتحاد المباراة بقوة، حيث سجل هدفًا في الدقيقة 30 عن طريق حسن كادش، ولكن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

واستمر رفاق بنزيما في الضغط على مرمى الشباب، حتى نجح عبد الرحمن العبود في إحراز الهدف الأول في الدقيقة 32.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 45+3، بتمريرة من حامد الغامدي، قبل أن يسجل هارون كامارا هدف الشباب الوحيد في المباراة في الدقيقة 45+5، لينتهي الشوط الأول بتقدم النمور على الليوث بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول اتحاد جدة تسجيل الهدف الثالث لكن دون جدوى، في ظل محاولات عديدة من الشباب لتعديل النتيجة، لينتهي اللقاء بنتيجة الشوط الأول.

بتلك النتيجة، رفع اتحاد جدة رصيده إلى 43 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بنفس عدد نقاط الهلال المتصدر بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة في المركز السادس.

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