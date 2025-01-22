التشكيل الرسمي لمباراة ميلان وجيرونا في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهازان الفنيان لناديي ميلان الإيطالي وجيرونا الإسباني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة بين الفريقين في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - جابيا - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فوفانا - موسى

خط الهجوم: ريجيندرز - رافاييل لياو - ألفارو موراتا

تشكيل جيرونا:

حراسة المرمى: جازانيجا

خط الدفاع: ديفيد لوبيز - فان دي بيك - فرانسيس - بليند

خط الوسط: رومايو - كريجي - برايان - تسايجانكوف

الهجوم: أبيل رويز - هيريرا

يدخل ميلان المباراة فى المركز ال 15 بـ 12 نقطة أما جيرونا يدخل اللقاء فى المركز الـ 30 بثلاث نقاط ويطمح ميلان من حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما يأمل جيرونا في تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه ليبقي على آماله في البطولة.