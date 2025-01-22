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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعادة حركة القطارات بعد توقفها بقنا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت قوات أمن قنا منذ قليل من إعادة فتح حركة القطارات عقب توقفها إثر وقوع مشاجرة مسلحة بين عائلتين بإحدى قرى مركز دشنا أسفرت عن إصابة سائق قطار ومساعد سائق.

كان قد تلقي اللواء محمد عمران مدير أمن قنا اخطارا يفيد باصابة سائق قطار ومساعده بشظايا أثر اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية السمطا بالقرب من شريط السكة الحديد مما أسفر عن توقف حركة القطارات وتعطل عمل ٤ قطارات اثنين في اتجاه القاهرة و اثنين في اتجاة أسوان 

وتمكنت قوات أمن قنا من السيطرة علي الاشتباكات و نقل المصابين الي المستشفى لتلقي العلاج وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق 

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