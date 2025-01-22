وفد التنسيقية يبحث مع سفيرة النيجر سبل التعاون الثنائي

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفيرة جمهورية النيجر بالقاهرة "ثاني نانا عائشة أنديا" لبحث سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

أعرب وفد التنسيقية، خلال اللقاء، عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والنيجر، وتمتد لعقود من الزمن، وأشار الوفد إلى حجم التعاون الكبير بين الدولتين على كافة المستويات والمجالات.

وأكد على الأهمية التي توليها مصر لترسيخ العلاقات الثنائية مع النيجر، في إطار بروتوكولات التعاون الاستراتيجية بين البلدين في المجالات المختلفة، وأشار الوفد إلى أهمية هذه الزيارة كخطوة نحو تعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية.

من جانبها، رحّبت السفيرة بوفد التنسيقية، مشيدة بدور التنسيقية في دعم الشباب وتعزيز المشاركة السياسية، وشددت على أهمية ومحورية التعاون بين مصر والنيجر في كافة المجالات، وضرورة توطيد العلاقات في المستقبل.

كما تناول الجانبان دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم وعلوم الإسلام ومكافحة الأفكار المتطرفة في مختلف بلدان أفريقيا،

في هذا السياق عبرت السفيرة عن امتنان بلادها الشديد لدور الأزهر في النيجر ولما لبعثة الأزهر من ائمة ودعاة من دور بالغ الأهمية في نشر علوم الدين وتعاليمه الصحيحة.

ضمّ وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ، ومحمد هندي، ومحمد طه أعضاء التنسيقية.

