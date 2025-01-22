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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف حكيمي يقود باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال

أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
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أعلن لويس إنريكي  المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - وليان باتشو - نونو مينديز

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - جواو نيفيز - كانج إن لي

خط الهجوم: ديسير دو - برادلي باركولا

يدخل باريس سان جيرمان هذه المواجهة الحاسمة بطموح تحقيق الفوز ومحاولة المشاركة فى الادوار الاقصائية والابتعاد عن شبح الخروج المبكر من البطولة الاوروبية  معتمدًا على قدرات ماركينيوس الدفاعية، وإبداعات أشرف حكيمي على الأطراف، بالإضافة إلى السرعة والدقة الهجومية لباركولا. 

المباراة تعد اختبارًا صعبًا للفريق الفرنسي أمام خصم قوي كمانشستر سيتي الذي يسعى أيضًا لتعزيز مكانته في البطولة.

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