إدارة تحت مراقبة العالم.. لمحة عن ولاية ترامب الثانية والقوة والتحديات المقبلة

مع تنصيب دونالد ترامب لولايته الثانية، فإنه يقف على حافة السلطة السياسية، ولكنه يواجه توازنًا معقدًا بين التعاون والمقاومة والانقسام الداخلى داخل حزبه. ويجسد اجتماع عقد مؤخرًا مع ٥٢ عضوًا جمهوريًا فى مجلس الشيوخ المخاطر العالية بينما يتنقل ترامب عبر تعقيدات الآلية التشريعية فى واشنطن.

فى الثامن من يناير ٢٠٢٥، اجتمع الرئيس المنتخب ترامب مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين فى مبنى الكابيتول الأمريكي. وعلى الرغم من رئاسته الاستقطابية، إلا أن نفوذ ترامب داخل الحزب الجمهورى لم ينقطع، حيث اصطف أعضاء الكونجرس والنخب التجارية مع أجندته. ورأس ماله السياسى واضح، كما يتضح من تدخله فى الصراع بين إسرائيل وحماس، والذى أدى فى النهاية إلى وقف إطلاق النار بعد ١٥ شهرًا من الحرب.

ومع ذلك، فإن قدرة ترامب المذهلة على إخضاع الآخرين لإرادته معتدلة بسبب القيود المتأصلة فى سلطته. فى حين يدعم المشرعون الجمهوريون بشكل عام، فإن بعضهم يعارضون التعيينات الأكثر إثارة للجدل، مثل اختياره لمات جيتز لمنصب المدعى العام، مما يعكس الاحتكاك الداخلى الذى قد يقوض أهدافه التشريعية الأوسع.

لا يعتمد نجاح ترامب على نفوذه الشخصى الهائل فحسب، بل يعتمد أيضًا على تعاون الجمهوريين الآخرين. وكما لاحظ أحد أعضاء مجلس الشيوخ، على الرغم من حصوله على الأغلبية فى كلا المجلسين، فإن التهديد الوشيك للانقسامات الداخلية يمثل تحديًا كبيرًا: "عندما يكون لديك أغلبية فى كل من المجلسين، فإن القلق هو أن يصبح الأمر أشبه بفرقة إعدام دائرية".

التحديات السياسية

يلعب أسلوب قيادة ترامب، الذى يتميز بالحسم والمطالبة بالولاء، دورًا حاسمًا فى نهجه فى الحكم. فى الاجتماعات الخاصة، يعبر عن الإلحاح، مدركًا تمامًا أن نافذة الفرصة للتحول واسع النطاق قد تكون قصيرة الأجل. صرح مسؤول كبير فى إدارة ترامب: "أكبر فرصك للتغيير تكون فى أول عامين، وأكثر من ذلك فى أول ١٨ شهرًا". "إنه فى قمة السلطة الآن. كل شهر يمر، لديه القليل من القوة".

على الرغم من الإلحاح، يجب على ترامب أن يتعامل بحذر بينما يواجه مقاومة من داخل حزبه. قوبلت محاولاته لاستخدام التعيينات فى فترة العطلة لاختيار حكومته المثيرة للجدل بمقاومة كبيرة من المشرعين الجمهوريين، مما أجبره على التراجع عن العديد من الترشيحات.

ديناميكيات الحزب

مع سعى ترامب إلى ترسيخ أجندته، تلوح المبادرات التشريعية الرئيسية فى الأفق. تشمل أولوياته تأمين حزمة ضخمة من أمن الحدود، وجعل التخفيضات الضريبية لعام ٢٠١٧ دائمة، ومعالجة سقف الديون. فى حين أصر ترامب على تمرير هذه التدابير بالترادف، أعرب أعضاء الكونجرس عن مخاوفهم بشأن النهج، مشيرين إلى عقبات محتملة.

ستكون إدارة ترامب لهذه التحديات بمثابة اختبار حاسم لزعامته فى الولاية الثانية. هل سيكون قادرًا على دفع الإصلاحات الكبرى، أم أنه سيحتاج إلى إعادة معايرة استراتيجيته لاستيعاب المعارضة الداخلية؟ وبحسب مستشار ترامب، فإن المفتاح سيكون تحقيق التوازن بين المصالح المتنافسة للجمهوريين فى كل من الدوائر الأرجوانية والحمراء، مع الحفاظ على التماسك العام للحزب.

تحولات استراتيجية

سيكون العامل الرئيسى فى نجاح ترامب خلال ولايته الثانية هو فريقه. يعكس هيكل دائرته الداخلية نهجًا أكثر انضباطًا واستراتيجية مقارنة بفترة ولايته الأولى. والجدير بالذكر أن سوزى وايلز، حليفة ترامب منذ فترة طويلة، ستعمل كرئيسة لموظفى البيت الأبيض، مكلفة بالحفاظ على النظام داخل السلطة التنفيذية. سيكون دورها حاسمًا فى ضمان بقاء الفصائل المتنوعة داخل ائتلاف ترامب متوافقة مع أهدافه الأوسع.

يضم فريق ترامب مستشارين قدامى مثل جيمس بلير، الذى سيعمل كحلقة وصل مع الكونجرس، وستيفن ميلر، الذى سيشكل السياسة التنفيذية. بالإضافة إلى ذلك، سيظل استراتيجى وسائل التواصل الاجتماعى دان سكافينو قريبًا من ترامب، ويدير حضوره على الإنترنت، بينما ستشرف تايلور بودويتش على استراتيجية وسائل الإعلام وتوظيف السلطة التنفيذية.

يعكس نهج وايلز فى اختيار أعضاء مجلس الوزراء الذى اختاره ترامب التزامه بتعيين "المخربين" الذين لن ينفذوا أجندته فحسب، بل سيتحدون أيضًا الوضع الراهن. وفى المناقشات الخاصة، أكد وايلز على أن مجلس الوزراء يجب أن يكون مليئًا بأفراد قادرين على تعطيل المؤسسات القائمة، وهو الشعور الذى يتردد صداه مع وعد ترامب بإعادة تشكيل الحكومة خلال ولايته الثانية.

أثار منتقدو ترامب مخاوف بشأن اختياراته لمجلس الوزراء، واتهموه بملء المناصب الرئيسية بموالين يفتقرون إلى الخبرة أو المؤهلات اللازمة للحكم الفعال. وأشارت ليزا جيلبرت، الرئيسة المشاركة لمنظمة مراقبة الحكومة التقدمية Public Citizen، إلى حالات بدا فيها ترامب وكأنه يكافئ الأفراد على أساس الولاء السياسى وليس الكفاءة، مستشهدة باختياره روبرت كينيدى جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

وعلاوة على ذلك، تشير تفاعلات ترامب مع شخصيات إعلامية يمينية وأنصار مؤثرين مثل إيلون ماسك وستيف بانون إلى استعداده لتسخير قوى خارجية للضغط على أعضاء الكونجرس الذين قد يعارضون أجندته. وقد تم بالفعل نشر هذا التكتيك لحشد الدعم للتعيينات المثيرة للجدل، مثل بيت هيجسيث لوزير الدفاع. واجهت السناتور الجمهورية جونى إيرنست رد فعل عنيفًا من شخصيات إعلامية مؤيدة لترامب بعد التعبير عن تحفظات بشأن هيجسيث، مما يؤكد الضغوط التى يتعرض لها المشرعون الجمهوريون للتوافق مع أجندة ترامب.

صراعات داخلية

على الرغم من هيمنة ترامب الواضحة على الحزب الجمهوري، فإن الانقسامات الداخلية داخل مداره أمر لا مفر منه. وتسلط النزاعات العامة، مثل الخلاف بين ماسك وبانون حول برنامج تأشيرة H-١B، الضوء على الأولويات المتنافسة داخل ائتلاف ترامب. وفى حين أن ترامب على استعداد للسماح لهذه النزاعات بالظهور، يلاحظ المطلعون أنها تقدم نظرة ثاقبة حول الأصوات التى ستمارس أكبر قدر من التأثير على عملية اتخاذ القرار فى السنوات القادمة.

وأشار أحد مساعدى ترامب إلى أنه على عكس ولايته الأولى، فإن تسامح ترامب مع المخاطرة أعلى الآن، مما يشير إلى أنه أقل اهتمامًا باسترضاء المنتقدين وأكثر تركيزًا على الوفاء بوعوده بالإصلاح الشامل. وقد يؤدى هذا التحول إلى نهج أكثر عدوانية فى الحكم، مع التركيز على إعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية ومتابعة أجندته بغض النظر عن التداعيات السياسية.

ثورة غير مكتملة

مع شروع ترامب فى ولايته الثانية، تظل رؤيته لأمريكا واحدة من الاضطراب والتحول. إن قدرته على الاستفادة من رأس المال السياسي، وإدارة الانقسامات الداخلية، والتعامل مع تعقيدات الحكم سوف تحدد ما إذا كان قادرا على تحقيق أهدافه التشريعية. إن التحديات المقبلة كبيرة، ولكن تصميم ترامب واستعداده للمخاطرة قد يثبتان أنهما السمات المميزة لولايته الثانية.

بالنسبة لترامب، فإن المخاطر عالية، ونافذة التغيير تغلق بسرعة. وكما قال أحد كبار المسؤولين، "كل شهر يمر، لديه القليل من الوقت". فى السنوات القادمة، سوف يتم اختبار رئاسة ترامب من قبل القوى الخارجية والتحديات الداخلية بينما يسعى جاهدا لترك إرث دائم.

