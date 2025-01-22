بيراميدز ينتزع صدارة الدوري من الأهلي بفوز صعب على زد

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزًا صعبًا من مضيفه زد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما تبادل لاعبو زد وبيراميدز الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب.

مباراة زد ضد بيراميدز

كانت الفرصة الهجومية الأبرز في الشوط الأول لفريق زد، حينما استلم عبد الرحمن البانوبي تمريرة سحرية من زميله شادي حسين، ليضع الكرة بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 19، لكن ارتطمت بالعارضة بعد تدخل مدافع بيراميدز علي جبر أثناء التسديد.

وبعدها أهدر المغربي وليد الكرتي لاعب خط وسط بيراميدز انفرادًا تامًا بالمرمى، وذلك في الدقيقة 42، قبل أن تمر الكرة بجانب القائم الأيسر للحارس علي لطفي.

وفي الشوط الثاني، انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب، في ظل استحواذ نسبي من بيراميدز وتسديدات على المرمى.

وخطف بيراميدز هدف الفوز عن طريق الكونغولي فيستون ماييلي في الدقيقة 80، بعد كرة ارتدت من قدم المدافع علي جبر.

بهذا الفوز، انتزع بيراميدز صدارة الدوري الممتاز من الأهلي، بعد تعادل الأخير مع فاركو بهدف لمثله.

بتلك النتيجة، تصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي، بينما تجمد رصيد زد عند 13 نقطة في المركز السابع.