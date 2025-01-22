هالاند يقود مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أعلن بيب جوارديولا لمدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: روبن دياز - جفارديول - أكانجي

خط الوسط: نونيز - كوفاسيتش - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين

خط الهجوم: فيل فودين - سافينيو - إيرلينج هالاند

يدخل مانشستر سيتي المباراة فى المركز ال 24 بـ 8 نقاط ويهدف الي تعزيز حظوظه في البطولة الأوروبية ومواصلة تقديم الأداء القوي بقيادة نجم الفريق دي بروين، بينما يعول الفريق على هالاند لتأمين الأهداف وتحقيق الفوز.