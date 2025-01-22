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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يقود مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

هالاند
هالاند
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أعلن بيب جوارديولا لمدير الفني لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل الأساسي:

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: روبن دياز - جفارديول - أكانجي

خط الوسط: نونيز - كوفاسيتش - برناردو سيلفا - كيفين دي بروين 

خط الهجوم: فيل فودين - سافينيو - إيرلينج هالاند

يدخل مانشستر سيتي المباراة فى المركز ال 24 بـ 8 نقاط  ويهدف الي تعزيز حظوظه في البطولة الأوروبية ومواصلة تقديم الأداء القوي بقيادة نجم الفريق دي بروين، بينما يعول الفريق على هالاند لتأمين الأهداف وتحقيق الفوز.

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