ننشر خريطة القوافل البيطرية في دمياط

أعلنت مديرية الطب البيطري فى دمياط عن خطتها لهذا العام لاطلاق قوافل بيطرية مجانية بعدد من قرى المحافظة تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

وكشفت مديرية الطب البيطري عن خطتها لعام ٢٠٢٥ لاطلاق قوافل بيطرية علاجية مجانية بعدد من القرى بمراكز دمياط، البطيخ و كفر سعد و فارسكور والزرقا وفقًا لما هو موضح بالجدول المرفق

تمكنت مديرية الطب البيطري في دمياط من ضبط نصف طن من الدواجن مجهول المصدر حيث توالت ضربات ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم للتفتيش علي الاسواق و تواصل فرض رقابتها الصارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، من خلال تطبيق إجراءات حازمة ضد أي تلاعب. بناءً على توجيهات وزير الزراعة وتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومدير عام الطب البيطري بدمياط الدكتور إيهاب شكري،

قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى ، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقتها الدكتورك دينا الحناوى مفتش بيطرى بالادارة بالاشتراك مع الرقابة التموينية والصحة بضبط نصف طن من الدواجن الكاملة مجهول المصدر

تم مصادرة المضبوطات وتشميع التلاجة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين وفي انتظار قرار النيابه

تم اليوم تنفيذ حملة مكبرة بمركز كفر البطيخ في دمياط بمتابعة من اللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة و بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط و بمشاركة النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب و كلاً من جهاز شئون البيئة بالإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا و المهندس محمد الدالى مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، ومحمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة المتابعة بالمحافظة وإدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ و مديرية الزراعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتى أسفرت عن إزالة عدد ٢ مكمورة فحم بلدي فى المهد و مكمورة فحم نباتى على مساحة ٣٠٠ متر