دوري أبطال أوروبا.. تشكيل إنتر ميلان ضد سبارتا براج

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره سبارتا براج بملعب ستاديون ليتنا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام سبارتا براج، ويعاونه في الخط الأمامي الفرنسي ماركوس تورام.

يحتل إنتر ميلان المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سبارتا براج في المركز الـ29 وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل إنتر ميلان ضد سبارتا براج

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - أصلاني - هنريك مختيريان - فيديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.