ads
الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. تشكيل إنتر ميلان ضد سبارتا براج

إنتر ميلان
إنتر ميلان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سبارتا براج التشيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره سبارتا براج بملعب ستاديون ليتنا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز تشكيل إنتر ميلان أمام سبارتا براج، ويعاونه في الخط الأمامي الفرنسي ماركوس تورام.

يحتل إنتر ميلان المركز السابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي سبارتا براج في المركز الـ29 وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل إنتر ميلان ضد سبارتا براج

حراسة المرمى: يان سومر 

خط الدفاع: بنجامين بافارد - ستيفان دي فري - أليساندرو باستوني 

خط الوسط: دينزل دومفريس - نيكولو باريلا - أصلاني - هنريك مختيريان - فيديريكو ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

انتر ميلان سبارتا براج تشكيل إنتر ميلان تشكيل إنتر ميلان ضد سبارتا براج تشكيل إنتر ميلان أمام سبارتا براج دورى أبطال اوروبا اخبار انتر ميلان