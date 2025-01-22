ماذا تعرف عن مؤتمر دافوس الاقتصادي..تفاصيل

تشارك مصر في فعاليات قمة منتدي دافوس العالمي 2025 الذي انطلق قبل يومين بسويسرا، في الفترة من 20 حتي 24 من يناير الجاري.

يعتبر منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، خلال العام الجاري، من أبرز المؤتمرات الاقتصادية الدورية حيث يركز في نسخته الجديدة على التحديات الاقتصادية الراهنة واستغلال الطاقة الجديدة والمتجددة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة.

اجتماعات المنتدي الاقتصادي في دورته الخامسة والخمسين تحت شعار " التعاون لمواكبة عصر التقنيات الذكية"، يأتي في الوقت الذي يواجه الاقتصاد العالمي والاقليمي عددا من التحديات الأكثر صعوبة خصوصا فيما يتعلق بتداعيات الطاقة واتاحة الموارد.

تشارك أكثر من 3آلاف شخصية اقتصادية بارزة علي مستوى 130 دولة في فعاليات المنتدي، حيث تعقد جلسات متخصصة حول الاصلاحات الاقتصادية التي اجرتها البلدان لمواجهة التداعيات الدولية.

وغادر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قبل يومين؛ للمشاركة في فعاليات قمة دافوس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفقة كل من أحمد كجوك، وزير المالية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ويجري وفد الحكومة اجتماعات ولقاءات ثنائية على هامش الفعاليات مع رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية لاستعراض فرص التعاون المشترك، والعمل على جذب الاستثمارات.