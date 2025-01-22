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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل أرسنال ضد دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

أرسنال
أرسنال
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أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة دينامو زغرب الكرواتي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره دينامو زغرب على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرازيلي جابرييل مارتينيلي تشكيل أرسنال أمام دينامو زغرب، إذ يتواجد ضمن الثلاثي الهجومي رحيم ستيرلينج وكاي هافيرتز.

يحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يأتي دينامو زغرب في المركز الـ25 وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل أرسنال ضد دينامو زغرب

حراسة المرمى: دافيد رايا 

خط الدفاع: يورين تيمبر - جابرييل - كيويور - أولكسندر زينتشينكو 

خط الوسط: مارتن أوديجارد - جورجينيو - ديكلان رايس 

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - كاي هافيرتز - رحيم ستيرلينج.

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