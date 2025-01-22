وزير الشباب يجتمع باللجنة التنفيذية لبرنامج التنشئة وتنمية الطفولة المبكرة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ اليوم اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج تنشئة وتنمية الطفولة المبكرة في إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.

الاجتماع شهد مناقشة المستجدات المتعلقة بالخطوات التنفيذية للبرنامج، وذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم ونائب رئيس الامانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية والدكتورة عبلة الالفي نائب وزير الصحة والسكان والأمين العام للمجلس القومي للسكان والمهندسة مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات التربية والتعليم والثقافة والتضامن والصحة والسكان والشباب والرياضة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والجهات المعنية.

تطرق الإجتماع إلي التأكد من جاهزية الخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المرسومة، تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتعزيز الفاعلية والتناغم وتسليط الضوء على أهمية الطفولة المبكرة والتنشئة المتكاملة كمرحلة أساسية لتشكيل مستقبل الأطفال وتعزيز نموهم العقلي والجسدي، ومؤشرات قياس الأداء.

أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا اللقاء يعكس التنسيق بين مختلف الأطراف الحرص على تعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية التي تركز على تحسين وضع الطفولة المبكرة في مصر، مع التأكيد علي ضرورة العمل التكاملي.

وشدد صبحي على أن وزارة الشباب تحرص على تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات القومية المعنية بتمكين النشء وتعظيم إسهاماتهم وتوفير البيئة المناسبة التي تساهم في تنمية الطفولة المبكرة ومنها الرياضة المدرسية وأولمبياد الطفل المصري، والذي يحظى بالرعاية الكريمة من رئيس الجمهورية، والبرنامج القيادي الفتيات "ريحانة"، والذي يحظى بالرعاية الكريمة لقرينة رئيس الجمهورية، بالإضافة إلي مشروعات أخري متنوعة.