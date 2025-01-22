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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

المؤتمر الصحفي لمهرجان
المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة
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قالت المخرجة هالة جلال، رئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية الـ26، المقرر أن تنطلق فعالياته خلال الفترة من 5 حتى 11 فبراير المقبل، أنّها بذلت مع إدارة المهرجان مجهودًا كبير في التذوق السينمائي في اختيار الأفلام المشاركة بالدورة الحالية من أجل الاستمتاع بصناعة السينما، والتي تشمل أفلاما من الهند ومصر وأوروبا وامريكا اللاتينية، آسيا.

وتابعت «جلال»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي تفاصيل المسابقات والتي تتضمن مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة برئاسة مروان عمارة، والتي تتضمن 10 أفلام، من بينهم فيلم فدائي من فلسطين، وفيلم مصري، إضافة لمسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة برئاسة ماجي مرجان ويتضمن 24 فيلما من 20 دولة بينها 12 فيلما من مصر والعالم العربي ضمن 2300 فيلم تقدم للمشاركة في المسابقة.
وأضافت أنّه تم استحداث «ملتقي الإسماعيلية» بالدورة الحالية والتي تستهدف فتح مجال لقاء شركات الإنتاج بصناع الفيلم التسجيلي لدعم المواهب الجديدة.

المؤتمر الصحفي لمهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة