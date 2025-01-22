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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الثلاثي المرعب يقود تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره سالزبورج على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثلاثي المرعب تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج، حيث يتواجد الفرنسي كيليان مبابي والثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس في الخط الهجومي.

كما يتواجد الإنجليزي جود بيلينجهام أساسيًا، في ظل دفع أنشيلوتي بالأوروجوياني فيديريكو فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

يحتل ريال مدريد المركز الـ22 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سالزبورج في المركز الـ34 وفي رصيده 3 نقاط.

تشكيل ريال مدريد ضد سالزبورج 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا 

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي - راؤول أسينسيو - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي 

خط الوسط: لوكا مودريتش - داني سيبايوس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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