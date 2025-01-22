5 أشياء يجب مراعتها قبل الذهاب لمعرض الكتاب.. تعرف عليها



أيام قليلة ويتم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، ويتنافس محبي وعشاق القراءة من جميع أنحاء مصر والعالم بحضور فعاليات وأنشطة المعرض من شراء روايات وقصص شهيرة لكتاب داخل الوسط الثقافي والفني مثل طه حسين عميد الأدب العربي والكاتب العالمي نجيب محفوظ ، أو كتاب جدد ، حيث يبدأون في التجهيز للحضور للمناسبة للاستمتاع بالمعرض، ونبرز أهم التحضيرات اللازمة قبل الذهاب لمعرض الكتاب وهي:

اختيار الملابس الرياضية

الأفضل متابعة حالة الطقس، ثم ارتداء الملابس الشتوية للتدفئة ، مع الابتعاد عن الملابس الواسعة كثيرا أو الضيقة والتي تؤثر على الحركة داخل أجنحة معرض الكتاب.

الاهتمام بالعناية الشخصية

استخدام مرطب وكريم للوقاية من الشمس للحفاظ على البشرة، وضع المكياج الخفيف من الطرق السهلة للفتيات على التنزهه باليوم دون الشعور بالقلق.

التأكد من محتويات الشنطة

البطاقة الشخصية وبطاقات الائتمان والنقود من المهم التأكد منها قبل الذهاب للمعرض من أجل بدء اليوم بمزيد من الراحة ، التأكد من الشحن التام للهاتف، والانتهاء من اختيار وتحديد أسماء الكتب الجديدة في أجندتك خاصة وتناول وجبات سريعة صحية ، و اصطحاب زجاجة مياه لترطيب الجسم في مده بالطاقة المهمة على التحرك في المعرض دون التعرض للإجهاد.

التأكد من حقيبة الكتب الجديدة

من الخطوات التي ترهق الكثير قبل الاتجاه للمعرض اختيار حقيبة للكتب، ومن المهم اختيار الحقيبة التي تتميز بالمساحة الكبيرة والقوة، لتجنب القلق بشأن حملها، واختيارها حقيبة للظهر، أو حقيبة مشابه لحقيبة السفر لسهولة الانتفال بها.

التأكد من تسجيل تذكرة الدخول

يطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب رابطا خاصا لحجز التذكرة بإدخال البيانات الشخصية، ويتم إرسال نسخة من التذكرة في رسالة نصية، تحتوي اليوم المحدد للزيارة ورقم بوابة الدخول، من أجل تسهيل الدخول بسرعة وانتظام.

