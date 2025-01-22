لأول مرة.. تركيب دعامة حالب بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفى التأمين الصحى بالمنيا

أعلن الدكتور أحمد قناوى ، مدير مستشفى التأمين الصحى بالمنيا ، عن تركيب دعامة حالب بالجانب الأيسر لمريضة تعاني من اورام ضاغطة على الحالب ، تسببت فى انسداده وارتجاع بالكلى ، وذلك بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى لأول مرة بمحافظة المنيا .

أوضح قناوى أن ذلك تم تحت رعاية الدكتور عمرو القاضي ، مدير عام فرع التأمين الصحى بالمنيا ، والدكتور إسلام صابر ،مدير الشؤون العلاجية .



واكد انه تم إجراء الجراحة باستخدام فتحة صغيرة مليمترية عن طريق الجلد بكل دقة وبدون حدوث أى مضاعفات تذكر ، وخرجت المريضة بحالة جيدة ويجرى متابعتها بالعيادة.

كما تم عمل حقن كيماوي لبؤر كبدية سرطانيه من خلال القساطر متناهية الصغر، لمريضين يعانون من تليف بالكبد وأورام ، لأول مرة بالمستشفى، واستكمال العلاج داخل صرح التأمين الصحي.



تم إجراء الجراحات تحت إشراف فريق عمل قسم الأشعة التداخلية بالمركز : الدكتورة بسنت ناجي رئيس قسم الاشعة بالمستشفى ، الدكتوور أحمد محروس سيد ، رئيس وحدة الاشعة التداخلية.



الدكتور محمد علاء الدين يحيى ، اخصائي الأشعة التشخيصية والتداخلية ، ومحمد سيد ، فني التصوير بقسم القسطرة ، وعمرو سلامة وجمال عكاشة من قسم تمريض وحدة القسطرة بمستشفى المنيا للتأمين الصحي.

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