تشكيل بريست أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

أعلن الجهاز الفني لنادي بريست الفرنسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: بيزوت

خط الدفاع: بيريرا لاج - نداي - شاردونيه (القائد) - لالا

خط الوسط: فرنانديز - ماغنيتي - كامارا

خط الهجوم: دومبيا - بالدي - أجوورك

يدخل بريست المباراة بطموح الحصان الاسود تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشواره الأوروبي، في مواجهة قوية أمام شاختار الذي يسعى بدوره للظهور بقوة والقتال على بطاقة التأهل.