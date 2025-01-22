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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بريست أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا

فريق ستاد بريست
فريق ستاد بريست
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أعلن الجهاز الفني لنادي بريست الفرنسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض المواجهة المرتقبة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

التشكيلة الأساسية:

حراسة المرمى: بيزوت

خط الدفاع: بيريرا لاج - نداي - شاردونيه (القائد) - لالا

خط الوسط: فرنانديز - ماغنيتي - كامارا

خط الهجوم: دومبيا - بالدي - أجوورك

يدخل بريست المباراة بطموح الحصان الاسود  تحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مشواره الأوروبي، في مواجهة قوية أمام شاختار الذي يسعى بدوره للظهور بقوة والقتال على بطاقة التأهل.

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