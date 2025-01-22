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الأربعاء 22 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يفسخ عقد الإعارة مع زياد كمال

زياد كمال
زياد كمال
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توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع إدارة نادي إنبي بشأن قطع إعارة زياد كمال لاعب وسط الفريق، ليعود إلى النادي البترولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 
ووقع زياد كمال على مخالصة بشأن مستحقاته المالية لدى نادي الزمالك في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي.
وأعرب مسؤولو الزمالك عن خالص امنياتهم بالتوفيق لزياد كمال خلال الفترة المقبلة، ووجهوا له الشكر على الفترة التي قضاها مع النادي.

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