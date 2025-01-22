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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 5 آلاف من منسوبي جامعة سوهاج مجاناً ضمن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

منسوبي جامعة سوهاج
منسوبي جامعة سوهاج
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أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن المبادرة الرئاسية التي نفذتها الجامعة للكشف عن الأورام السرطانيه" أورام القولون"، قامت بتقديم الخدمة الطبية والفحص والتحاليل لعدد ٥٠٠٠ من منسوبي الجامعة، وذلك ضمن مبادرة "100 مليون صحة"، والتي استمرت على مدار يومين بمقري مستشفي الجامعة القديم والجديد .

وأكد الدكتور حسان النعماني، أن قطاع الصحة على رأس أولويات اهتمام الرئيس السيسي، حيث أطلق فخامته حزمة من المبادرات الصحية العاجلة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، و توفير خدمات علاجية بجودة عالية، مؤكداً علي انه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فان إدارة الجامعة مستمرة في تنفيذ المبادرات الصحية المختلفة مجاناً لتخفيف العبء عن كاهل المرضي وزيادة نسب الشفاء، وذلك بالمستشفيات الجامعية والتي تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة والمحافظات المجاورة.

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  أن الحصول على خدمات المبادرة، بدأ بتوجه المواطن إلى مقر المستشفي، و ملء استبيان يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية التي يعاني منها ، و من خلال نتيجة الاستبيان تم معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أنه تم إجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وتحويل الحالات الإيجابية على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم، وذلك بقسمي الجراحة وأورام وجراحة المناظير بالمستشفى الجامعي، 
وفي حالة سلبية الفحص تم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه.

وجدير بالذكر أن المبادرة شملت ايضاً إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية مثل قياس السكر، والضغط، صورة الدم، فحص أولي للقلب، قياس الوزن، ومعدل السمنة، وكشف نظر، وكشف خاص بأمراض الباطنة والجهاز الهضمى.

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