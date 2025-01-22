التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة زد ضد بيراميدز

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة زد ضد بيراميدز، المقامة بينهما حاليًا على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على مجريات اللعب، لكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بلا أهداف.

مباراة زد ضد بيراميدز

كانت الفرصة الهجومية الأبرز في الشوط الأول لفريق زد، حينما استلم عبد الرحمن البانوبي تمريرة سحرية من زميله شادي حسين، ليضع الكرة بوجه القدم الخارجي في الدقيقة 19، لكن ارتطمت بالعارضة بعد تدخل مدافع بيراميدز علي جبر أثناء التسديد.

وبعدها أهدر المغربي وليد الكرتي لاعب خط وسط بيراميدز انفرادًا تامًا بالمرمى، وذلك في الدقيقة 42، قبل أن تمر الكرة بجانب القائم الأيسر للحارس علي لطفي.

يحتل فريق زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المرتبة الثالثة وفي رصيده 17 نقطة.