رئيس حزب الجيل: كلمة السيسى فى الاحتفال بعيد الشرطة مهمة جدا

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى ألقاها اليوم فى الاحتفال بعيد الشرطة الـ73 كانت مهمة جدا ، مشيرا إلى أنها كانت كلمة قصيرة ولكنها كانت بليغة وعميقة اشاد فيها ببطولات رجال الشرطة الابطال وأسرهم ،ضد الإرهاب وحملت عدة رسائل للداخل والخارج فقد اكد لشعبنا البطل بأن معركة اهل الشر ضد الوطن لم تنتهى ومازالت قائمة وان زيادة الشائعات والأكاذيب تؤكد أن الغل والحقد من مسيرة البناء والتنمية والانجازات كبير

وقال إن الرئيس أكد : "الثمن غال من أجل الحفاظ على أمن واستقرار 106 ملايين مصري، وبالضيوف 120 مليون مطالبا المصريين بالحفاظ على بلدنا ."

تابع رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسي، أكد أن التطرف بوجهه البغيض لن يجد في مصر بيئة حاضنة له، قائلا لـ المصريين .. اطمئنوا .. لن يستطيع أحد المساس بنا، وأن الدولة تقف بكل مؤسساتها بجانب أسر الشهداء، وأنه يعتبر أبناء شهداء الشرطة وأسرهم جزءا من أسرته»

أكد أن كلمة الرئيس السيسي حملت أيضا رسائل مهمة جدا تطمئن الشعب وفى نفس الوقت ترهب الأعداء فقد أكد سيادته أن محدش يقدر يهدد مصر وأن أي محاولات لنشر الفتنة أو الشائعات ستبوء بالفشل

موضحا أن مصر لا تتآمر على أحد كاشفا ان هدف الإعداد والاصطفاف كان لطمأنة المصريين مؤكدا أن الجيش والشرطة المصرية للمصريين

أضاف «الشهابي» أن الرئيس أكد.للشعب فى رسالة واضحة ان الدولة تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات

وان عزيمتنا مستمرة للتغلب على التحديات وتوفير حياة كريمة ..

كما أشاد ب الجيل بكلمة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ووصفها بالمهمه التى أكدت استعدادات الشرطة وجاهزيتها مشيرا أن احتفال وزارة الداخلية، هذا العام بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير، من كل عام، كان مختلفا فقد خلدت الاحتفالية بطولات رجال الشرطة والجيش والفدائيين على مدى التاريخ كما خلد ذكرى معركة الإسماعيلية 1952، كما خلد بطولات الجيش والشرطة والفدائيين فى معركة السويس عام 1973 التى منعت الجيش الاسرائيلى من دخول المدينة الباسلة ودحرته على أبوابها ..

أكد «الشهابي» أن يوم "25 يناير"، سيظل شاهدًا على بسالة رجال الشرطة المصرية برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء، ومئات الجرحى .

وشدد على أن "معركة الإسماعيلية"، ضربت مثالًا رائعًا على تكاتف الشعب مع الشرطة، عندما قام أهالي الإسماعيلية بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل، وانضموا إلى بعضهم البعض تحت راية هدف واحد هو مقاومة الاحتلال الإنجليزي