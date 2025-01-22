تسوية وتمهيد شوارع حوش عيسى استعدادًا للرصف وتركيب بلاط الإنترلوك.. صور

تواصل محافظة البحيرة جهودها لتحسين البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع بمختلف المدن والمراكز، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، تابع أحمد حمزة، رئيس مركز ومدينة حوش عيسى، أعمال تمهيد وتسوية شوارع المدينة بمنطقتي شرق عثمان بن عفان والخاصة، استعدادًا للرصف ،وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

وشملت الأعمال فرد التربة الزلطية وتنفيذ الاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، بما في ذلك تركيب صفايات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تم متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة مساكن الخضار والفاكهة، بهدف تحسين المظهر الحضاري وتوفير بيئة نظيفة وآمنة وذاك ضمن خطة شاملة لتطوير المراكز والمدن وإعادة الوجه الجمالي للمحافظة.

و أعربت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة عن استمرار دعمها الكامل لهذه المشروعات، مؤكدة أن تطوير الطرق والبنية التحتية يُعد ركيزة أساسية في خطتها الشاملة لتحسين الخدمات وتلبية تطلعات المواطنين بنطاق المحافظة.