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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية سوريا: رفع العقوبات هو أساس استقرار بلادنا

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري
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قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إن العقوبات المفروضة على سوريا هي التحدي الأكبر أمام بلاده، مشيرا الى أن رفعها هوأساس الاستقرار فيها.

وأضاف في كلمة على هامش مؤتمر دافوس، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع الأمنية في سوريا باتت مقبولة، وأن بلاده ستكون لكل أطياف الشعب.

كما أوضح وزير خارجية سوريا، أن دمشق ستضمن أن يكون للمرأة السورية دورا في البلاد، وأن الإدارة الجديدة لا تريد أن تظل البلاد معتمدة على المساعدات.

وقال «الشيباني»، إن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في الموارد الصناعية والسياحية، كما أكد أن الإدارة الجديدة ستقدم مناهج تعليمية احترافية.

كذلك أشار الى أن الاقتصاد سيكون منفتحا على الاستثمار الأجنبي، رغم مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة.

وشدد على أن سوريا تريد أن تكون دولة سلام، ولن تشكل أي تهديد لأي بلد في العالم.

 

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سوريا