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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير علاقات دولية: مصر صامدة أمام مخططات زعزعة استقرار المنطقة

طارق البرديسي، خبير
طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية
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أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة جاءت شاملة ومعبرة عن التضحيات العظيمة التي قدمتها الشرطة المصرية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة، نجحت في مواجهة التحديات التي تعرضت لها الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت "واحة للأمن والأمان"، حيث استقبلت ملايين اللاجئين الذين وجدوا فيها الاستقرار والتعامل الكريم كضيوف.

وأوضح أن هذه اللحظة التاريخية التي تعيشها مصر تأتي في ظل محيط إقليمي مليء بالمخاطر والانهيارات التي طالت العديد من الدول، مؤكدًا أن مصر تمكنت من الصمود أمام المخططات والمؤامرات منذ عام 2011 وما بعدها، وحتى في ظل الموجة الثانية من التحديات التي تواجه المنطقة، والتي تسعى إلى زعزعة استقرار الدول عبر استغلال الظروف والأفكار الهدامة.

وأشار البرديسي  إلى أن الدولة المصرية، بقيادتها وحكومتها وشعبها ومؤسساتها، تعمل دائمًا على تحقيق السلام وتعزيز التعايش، مع الالتزام بالحلول السلمية واحترام الشرعية الدولية، بعيدًا عن عسكرة الصراعات، مضيفًا: "هذه المبادئ تمثل جوهر السياسة المصرية في الماضي والحاضر والمستقبل".

طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد الشرطة