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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الشباب يبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم وشركة استادات، لبحث مستجدات وترتيبات تنفيذ دوري المدارس؛ بهدف تعزيز الأنشطة الرياضية بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

خلال الاجتماع، تم استعراض الخطط لإعادة إحياء دوري المدارس، مع بحث سبل التطوير بما يساهم في اكتشاف المواهب الرياضية وصقلها منذ الصغر.

حضر الاجتماع، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي شركة استادات ووزارة الشباب والرياضة، ومسئولي الجهات الشريكة.

ناقش وزير الشباب والرياضة مع الحضور الخطط التنظيمية وآليات التنسيق بين المدارس والهيئات الرياضية لضمان نجاح البطولة، مع التركيز على توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لإقامة المباريات في بيئة تنافسية ومشجعة.

وأكد أهمية الاستثمار في الرياضة المدرسية كجزء من رؤية تطوير الشباب، ودعا إلى تضافر الجهود لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

وتحدث صبحي عن أهمية دمج الأنشطة الرياضية مع التعليم لتعزيز القيم الرياضية والروح الجماعية لدى الطلاب في سبيل التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير الرياضة المدرسية، وذاك بإعادة إحياء دوري المدارس لاكتشاف المواهب بالمدارس.

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