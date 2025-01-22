"الإدراك المنظم للغة والشعر" للدكتور سيد يوسف بمعرض الكتاب

صدر حديثا كتاب بعنوان "الإدراك المنظم للغة والشعر"، للكاتب والشاعر الدكتور سيد يوسف ومن المقرر أن يشارك الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 والذي ينطلق غدا الخميس 23 يناير الجاري ويستمر حتى 5 فبراير المقبل .

يتناول الكتاب رؤية جديدة وشاملة لنظرية إبداع الشعر العربي كما وضع ملامحها الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي قبل أكثر من 1200 عام. ويسعى الكتاب إلى تقديم تحليل معمق لمبادئ هذه النظرية، التي تُعد أحد أركان التراث الأدبي العربي، مع توضيح خطوطها العريضة والمرتكزات الأساسية التي تدعم إبداع الشعر وتلقي.

الدكتور سيد يوسف أحمد مرسي، شاعر وباحث مصري، حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب العربي عن رسالة تناولت شعر محمد عفيفي مطر، وله العديد من الإسهامات الإبداعية التي تتنوع بين الدواوين الشعرية والمسرحيات، ومن من أبرز أعماله ديوان "أنا أيضًا لا أُمنح قبس" (2005).ديوان "طلبًا لشيء" (2009).

مجموعة شعرية "حبل على شجرة المدينة" (2021).

كما قام بترجمة نصوص متنوعة ونشر أبحاث ودراسات في الصحف والمجلات المصرية والعربية. شارك في العديد من المحافل الشعرية الدولية، وتم تكريمه في مسابقات وجوائز أدبية متعددة.

الإدراك المنظم للغة والشعر.. مدخل لنظرية إبداع الشعر وتلقيه عند العرب كما وضعها الخليل بن أحمد - بحث منشور بمجلة المستقبل للدراسات الإنسانية.. عدد الربيع ٢٠٢٤.. ونشر بنفس العنوان في دار العميد للطبع والنشر والتوزيع والترجمة والاستثمارات الثقافية - ديسمبر ٢٠٢٤

أهمية الكتاب: يُعتبر "الإدراك المنظم للغة والشعر" إضافة جديدة في مجال الدراسات الأدبية، حيث يلقي الضوء على ملامح نظرية إبداعية غير مسبوقة في دراسة الشعر العربي، مما يجعله مرجعًا قيمًا للباحثين والمهتمين بالشعر والتراث العربي.