بشكتاش يسحق أتلتيك بلباو بالدوري الأوروبي في أولى مباريات سولشاير

سحق فريق بشكتاش التركي ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني برباعية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب بشكتاش بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

تقدم بشكتاش بهدف مبكر في الدقيقة 17 عن طريق ميلوت ريشكا، قبل أن يسجل أوناي جوميز هدف التعادل لصالح أتلتيك بلباو في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مباراة بشكتاش ضد أتلتيك بلباو

وفي الشوط الثاني، كشر الفريق التركي بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير عن أنيابه، وسجل 3 أهداف.

أضاف ريشكا الهدف الثاني في الدقيقة 60، ثم عزز رافا سيلفا تقدم بشكتاش بهدف ثالث، قبل أن يختتم جواو ماريو الرباعية في الدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.

سولشاير

تعد مباراة بشكتاش ضد أتلتيك بلباو، الأولى تحت قيادة المدرب الجديد سولشاير بعد عودته إلى عالم التدريب بعد غياب دام 4 سنوات، منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2021.

بتلك النتيجة، رفع بشكتاش رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 16 نقطة في وصافة الترتيب، خلف لاتسيو الإيطالي المتصدر بفارق الأهداف.