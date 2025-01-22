"رأيت العالم من الجانبين" للدكتور رامي جلال في معرض القاهرة الدولي للكتاب

تستعد دار ليان للنشر والتوزيع لإطلاق كتاب "رأيت العالم من الجانبين" للدكتور رامي جلال، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، الذي يُقام في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة". يأتي المعرض هذا العام ليؤكد على دور القراءة في بناء الإنسان، وربط الماضي بالحاضر، وإرساء جسور التواصل بين الثقافات المختلفة.

يقول جلال: "هذا الكتاب ليس سِيرةً ذاتيَّةً كلاسيكيَّةً، بل هو مجموعةٌ من الوقائعِ التي حدثت معي في عالَمٍ عِشتُهُ من زوايا مختلفة، وانطلقت منها لتدوين رأيي في العديد من الأمور". وأضاف: "الكتابُ دعوةٌ لمشاركتي دهشتي وتساؤلاتي، ومحاولةٌ لإعادةِ النَّظَرِ في مفاهيمَ، مِثل: النجاح والفشل، والقُدرة على التكيُّف، والسَّعي إلى التغيير".

وأوضح جلال أن إنهاءَ بكالوريوس العلوم وليسانس الآداب، والدراسةَ داخلَ مصر وخارجها، والعملَ في المجال الصحفي وفي السلك الأكاديمي، والانخراطَ في القِطاعَيْن: الخاص والعام، والخدمةَ في السُّلطتَين: التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى المُساهمة في حركة المُعارضة وتيَّار الإصلاح، كُلُّها تجارِبُ تجعل الإنسان يرى العالَمَ من زوايا مُتعددة.

وكشف أن هذا الكتاب هو جزء أول من سلسلة، حيث يعمل حاليًا على إصدار ثانٍ يحمل عنوان "تحت القُبَّة شيخ"، والذي يتناول تجربته داخل مجلس الشيوخ خلال الفترة من 2020 إلى 2025. كما يخطط لإصدار كتاب جديد بعنوان "كتابة، دراسة، سفر"، يروي فيه تفاصيل رحلاته ومغامراته الأكاديمية والصحفية حول العالم، والتي لم تسمح ظروف المساحة من تضمينها في الكتاب، على حد قوله.

من جانبه قال "فتحي المزين"، المدير التنفيذي لدار "ليان" للنشر والتوزيع، إن: "الكتاب ليس مجرد سيرة ذاتية تقليدية، بل هو رحلة فكرية وإنسانية عميقة تعكس تجربة المؤلف في الحياة من خلال منظورين مختلفي، إذا يجمع الكتاب بين التأملات الشخصية والرؤى الثقافية والاجتماعية التي اكتسبها من خلال مسيرته التعليمية والمهنية المتنوعة، وهو محاولة لتوثيق رحلة مليئة بالتحديات والاكتشافات، التي قد يجد القارئ فيها شيئًا من ذاته".

وأضاف "المزين" أن: "الكتاب يشمل العديد من المحطات الفارقة في حياة المؤلف، وهو فرصة للقارئ لاكتشاف عالم مليء بالتجارب والخبرات المتنوعة، بأسلوب يجمع بين العُمق الفكري والسرد السلس الذي يجعل القارئ شريكًا في رحلة المؤلف".



من المقرر أن تُعقد ندوة خاصة لمناقشة الكتاب بحضور نخبة من المفكرين والإعلاميين والشخصيات العامة في الثالثة عصرًا يوم الأربعاء 29 يناير 2026 ضمن فعاليات ندوة "كاتب وكتاب" بقاعة "فكر وإبداع" ببلازا رقم واحد.

يناقش الكتاب مع مؤلفه كل من الكاتب والمفكر "حلمي النمنم"، وزير الثقافة الأسبق، والكاتب والباحث "هاني لبيب"، رئيس تحرير موقع مبتدأ. وتدير الندوة الإعلامية "د.دينا عبد الكريم"، عضو مجلس النواب.