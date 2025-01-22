وكيل تعليم دمياط يتفقد سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية

تفقد "ياســـر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير العمل بلجنتي النظام والمراقبة وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية.

وشدد "وكيــل الـوزارة" على أهمية الدقة والالتزام بالمعايير المحددة في عملية التصحيح، مؤكداً أن جميع اللجان تعمل تحت إشراف مباشر لضمان عدم وقوع أي أخطاء.

وأشار إلى أن أعمال تصحيح العينة العشوائية لمادة العلوم مازالت مستمرة، وأن النتائج ستعلن فور الانتهاء منها، كما تفقد اعمال التصحيح لمادة التربية الفنية، مؤكداً أن أعمال تصحيح باقي المواد ستبدأ يوم السبت المقبل وفقاً للجدول الزمني المحدد.

ورصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في دمياط عدة شكاوى بشأن صعوبة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لمادة العلوم، وبناء على توجيهات الدكتور ايمــن الشهــابي محافــظ دميــاط، قرر ياسـر عمـاره وكيل وزارة التربية والتعليم، سرعة تصحيح عينة عشوائية لأوراق اجابات الطلاب علي مادة العلوم من جميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى صعوبة الامتحان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة لأبنائنا للطلاب."



تابع" ياســــر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، ، سير امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي لطلاب الشهادة الاعدادية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

واطمأن إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد "وكيـل الـوزارة" على عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها.

كما وجه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.