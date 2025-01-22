جامعة قناة السويس تكرم مدير إدارة العلاقات العامة لوصوله لسن التقاعد

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تحرص دائماً على تقدير جهود كوادرها المتميزة الذين يمثلون نموذجاً يحتذى به في العمل والعطاء.

وأشاد "مندور" بدور الإدارة العامة لرعاية الشباب ، في تعزيز صورة الجامعة ومساهمتها الفعّالة في دعم الأنشطة المختلفة، متمنياً لـ محمود عبد الله التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة.

من جانبه ، أعرب الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن خالص تهانيه لـ محمود عبد الله، مؤكداً على ما قدمه من جهود كبيرة في إدارة العلاقات العامة برعاية الشباب

وقال أن الجامعة ستظل داعماً لجميع العاملين المخلصين في مختلف إداراتها.

بدوره، عبّر محمود عبد الله عن امتنانه العميق لهذه اللفتة الكريمة، معرباً عن سعادته بالعمل في بيئة داعمة مثل جامعة قناة السويس. وأكد التزامه بمواصلة العطاء والعمل بروح الفريق بما يخدم رسالة الجامعة وأهدافها.

شارك بالحفل ـ جميع العاملين بالإدارة العامة لرعاية الشباب تحت إشراف عبد الله عامر مدير عام الإدارة.

ونظمت اللجنة النقابية للعاملين بجامعة قناة السويس، برئاسة أيمن نجاح، احتفالية بهذه المناسبة، مع تقديم التهاني القلبية من أعضاء مجلس الإدارة والعاملين، لـ محمود عبد الله متمنين له مستقبلاً مليئاً بالنجاح والتقدم.