محافظ بني سويف يتفقد جاهزية معدات الخدمات والمرافق استعدادا لمواجهة الأزمات والطوارئ

قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتوجيه رؤساء المدن ومديري المديريات وشركات المرافق، بضرورة استمرار المتابعة والمراجعة الدورية لكافة المعدات، لضمان جاهزيتها وصيانتها بشكل دوري، مع الحرص على رفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأكد المحافظ أهمية التدريب المستمر للعاملين على تشغيل المركبات، بهدف تعزيز قدراتهم الفنية، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من المعدات في التعامل مع الأزمات عند حدوثها، مشددا على ضرورة التدريب على سرعة تقدير الموقف واتخاذ القرارات السليمة في الوقت والمكان المناسبين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ اليوم، تفقد خلالها اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة بمختلف المراكز والمدن والقطاعات الخدمية المعنية، وتأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعداد للتعامل مع الأزمات المحتملة والطوارئ.

تفقد المحافظ موقع الاصطفاف، الذي شمل مجموعة متنوعة من المعدات المخصصة للمحافظة، بما في ذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيارات الإسعاف، الإطفاء، النقل الثقيل، اللوادر، سيارات الإنقاذ السريع، بالإضافة إلى تجهيز خيم للإيواء ودعمها بوسائل الإعاشة.

كما ناقش مع المسؤولين عن الأجهزة المشاركة الإمكانيات المتاحة، وجاهزية المعدات للمشاركة في أوقات الطوارئ، مؤكداً على ضرورة التأكد من صلاحيتها وكفاءتها للعمل، بما في ذلك اختبار سرعة استجابتها للتحرك السريع بعد فحصها من قبل اللجان الهندسية والفنية.

وأوضح المحافظ أن الهدف من هذا الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة المراكز والمدن، وتقييم جاهزية المعدات للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ، مؤكدا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية، من القطاعات الخدمية والحيوية، لمواجهة أي أزمات أو أحداث طارئة، وذلك في إطار مستهدفات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

حضر الاصطفاف الذي أقيم بمدينة بني سويف شرق النيل، كل من:"بلال حبش" نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم القائم بعمل المستشار العسكري للمحافظة ، علاء عيد مدير إدارة الأزمات بالديوان العام، أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف، بالإضافة إلى التنفيذيين من رؤساء المدن ومسؤولي التعليم والصحة والإسعاف والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتأمين الصحي والطرق والنقل والتضامن والتموين والشباب والرياضة والهلال الأحمر والاتصالات والغاز والحماية المدنية.