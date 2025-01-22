وزير الخارجية السويسري يناقش اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مع الرئيس الإسرائيلي

التقى وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، اليوم الأربعاء، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني.

وقال كاسيس عقب الاجتماع، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا): "أعربت عن ارتياحي العميق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج الأول عن الرهائن، وهي خطوة أولى حاسمة نحو الأمل."

وأضاف: "سلطت الضوء أيضا على ضرورة تنفيذ جميع مراحل الاتفاق للتحضير لليوم التالي للحرب،" مشددا علي أن" استعادة منظور سياسي قائم على حل الدولتين أمر لا غنى عنه ".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير، وأوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي قتلت ما لا يقل عن 47000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وجرحت أكثر من 110700 منذ 7 أكتوبر 2023.

يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل تبادل الأسرى والهدوء المستمر، بهدف تحقيق هدنة دائمة وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.