بدون طارق حامد.. ضمك يخسر في اللحظات الأخيرة من الفتح بالدوري السعودي

تلقى فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، هزيمة من نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة الفتح ضد ضمك، غياب طارق حامد عن صفوف الأخير، بسبب الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الكروي الجاري 2024-2025.

مباراة الفتح ضد ضمك

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد محاولات عديدة من لاعبي الفريقين لهز الشباك، قبل أن يسجل نيكولاي ستانسيو لاعب ضمك الهدف الأول في الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 69.

ورد الفتح بهدف التعادل في الدقيقة 78، عن طريق سفيان بن دبكة من ركلة جزاء، قبل أن يحرز مراد باتنا هدف الفوز في اللحظات الأخيرة، وذلك في الدقيقة 90+20 من ركلة جزاء أيضًا.

ينتهي عقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم الحالي، وخاض مع الفريق 26 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.

كان الفتح بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تلقى هزيمة قاسية من الهلال في الجولة الماضية من الدوري السعودي بنتيجة 9-0.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد ضمك عند 18 نقطة في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع الفتح رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.