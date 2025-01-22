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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

والدة الشهيد عمر القاضي: قلة من الخونة تحاول زعزعة استقرار البلد.. فيديو

والدة الشهيد عمر
والدة الشهيد عمر القاضي
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عبرت راندا محمود والدة الشهيد عمر القاضي، عن سعادتها بتكريم الرئيس السيسي لها خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 73 .

وقالت والدة الشهيد عمر القاضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن تكريم اليوم في احتفالية ذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، هو التكريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة حبها الشديد للرئيس.

وتابعت أنها أهدت الرئيس السيسي سلسلة للشهيد عمر القاضي، موضحة أن الرئيس السيسي اطمأن على أحوالها وصحتها.
كما أوضحت والدة الشهيد عمر القاضي، أن الرئيس السيسي اطمأن أيضا على أحوال الأسرة، موضحة أن شقيق الشهيد عمرو القاضي، سلم على الرئيس اليوم.

وقالت : الدولة شريفة.. وهناك قلة خونة تحاول تخريب البلد .. هناك من يحاول التشكيك في الدولة، وهي قلة قليلة هدفها زعزعة البلاد.


 

والدة الشهيد عمر القاضي تكريم الرئيس السيسي احتفالية عيد الشرطة