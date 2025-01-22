العراق يبحث مع واشنطن مواصلة إعادة دمج وتأهيل العائدين من مخيم الهول السوري

ناقشت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق جابرو والقائم بالأعمال الجديد للسفارة الأميركية لدى العراق دانيال روبنشتاين، اليوم الأربعاء، أوضاع النازحين والعائدين إلى مناطقهم في العراق وملف مخيم الهول السوري.

وكانت الحكومة العراقية قد وضعت خطة بالتعاون مع قوات التحالف الدولي وحلفائها في شمال شرق سوريا، لتوطين وتأهيل العائدين من تنظيم داعش الإرهابي، وفي إطار مواصلة تفعيل خطة "العودة إلى الديار" الذي يهدف إلى إعادة دمج النساء والأطفال العائدين من مخيمات الاحتجاز في سوريا، وخاصة مخيم الهول السوري الذي يضم عوائل التنظيم الإرهابي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، استقبلت القائم بالأعمال الجديد للسفارة الأميركية لدى العراق دانيال روبنشتاين والوفد المرافق له، في مقر الوزارة وسط بغداد.

وأضاف البيان، أن الوزيرة قدمت التهاني لروبنشتاين بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة"، مشيرة إلى أن روبنشتاين أكد على عمق العلاقات العراقية الأمريكية وضرورة تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة.

وتابع البيان أن الطرفين ناقشا أوضاع النازحين والعائدين وملف الاستقرار في مناطق العودة، وملف مخيم الهول السوري.

وقد انخفض عدد المحتجزين في مخيم الهول بمنطقة الحسكة التابعة لمنطقة الإدارة الذاتية للأكراد بمشال شرق سوريا، إلى نحو 39.623 نسمة، من الأطفال والنساء، عوائل تنظيم داعش الإرهابي، حيث استقبلت العراق 191 عائلة عراقية، تضم أكثر من 700 شخص، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع العراقي من جديد، وذلك وفقا لأحدث بيانات قوات التحالف الدولي ضد داعش.

وبحسب التحالف الدولي فإن المحتجزين داخل المخيم وصلوا إلى نحو 65 ألف نسمة من عوائل التنظيم الإرهابي، وانخفض عددهم إلى 43.500 نسمة، في يناير 2024، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الأممية "العودة إلى الديار" الرامية إلى إعادة المحتجزين بالمخيم إلى قراهم ومناطقهم التي نشأوا فيها، وذلك بعد الإشراف على إعادة تأهيليهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.

ويقع المخيم تحت سيطرة قوى الأمن الداخلي "الأسايش" التابعة لقوات سوريا الديمقراطية بمناطق الإدارة الذاتية للأكراد.