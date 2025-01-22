مباراة بولونيا ضد بوروسيا دورتموند تطيح بـ«نوري شاهين»

تسببت مباراة بولونيا ضد بوروسيا دورتموند، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، على ملعب ريناتو دالارا، في إطار منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، في إقالة التركي نوري شاهين المدير الفني للفريق الألماني من منصبه.

خسر بوروسيا دورتموند الألماني من بولونيا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، بعدما كان أسود الفيستفاليا متقدمًا بهدف في الشوط الأول.

مباراة بولونيا ضد بوروسيا دورتموند

افتتح الغيني سيرو جيراسي التسجيل لصالح دورتموند في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، قبل أن يحقق بولونيا ريمونتادا في الشوط الثاني، بتسجيل هدفين في دقيقتين عن طريق دالينجا في الدقيقة 71، وصامويل إيلينج جونيور في الدقيقة 72.

وأعلن نادي بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، إقالة نوري شاهين من تدريب الفريق، بعد الخسارة من بولونيا.

ونشر النادي الألماني بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن خلاله: «سينفصل بوروسيا دورتموند ونوري شاهين بمفعول فوري».

وأضاف البيان: «قرر بي أف بي (دورتموند) التخلي عن مدربه بعد الخسارة المخيبة 1-2 في دوري أبطال أوروبا على ملعب بولونيا مساء الثلاثاء».

وأتم بيان دورتموند: «سيقدم بوروسيا دورتموند في الوقت المناسب معلومات حول من سيكون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت المقبل في الدوري الألماني ضد فيردر بريمن».

تسلم شاهين صاحب الـ36 عامًا المهمة الفنية في فريق بوروسيا دورتموند في يونيو الماضي، عقب استقالة إيدين تيرزيتش من منصبه بعد أسابيع قليلة من قيادة الفريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

خاض بوروسيا دورتموند 27 مباراة تحت قيادة نوري شاهين، حقق خلالها الفوز في 12 وتعادل في 4 وخسر 11 لقاء.