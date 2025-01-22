وزير الرياضة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، اليوم اجتماعًا بمجلس إدارة الصندوق، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض الاجتماع الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتي تاريخه، اعتماد قرارات مجلس ادارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، مناقشة واعتماد القوائم المالية للصندوق، عرض الإستثمارات المتداولة لصندوق التمويل الأهلي، حصاد شركة للمدن للخدمات الشبابية والرياضية عام ٢٠٢٤، واستعراض التحديات.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجارية ذات الصلة، والتطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات والبرامج المختلفة المنفذة؛ لخدمة النشء والشباب بمراكز الشباب والأندية والمنشآت الشبابية والرياضية.

جدد الوزير تأكيده بأهمية البحث عن آليات لتعزيز وتعظيم الموارد المالية بشكل دائم، والمُضي قدمًا نحو مزيد من الاهتمام بملف الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وأشار إلي الدعم الكبير للقيادة السياسية لقطاعي الشباب والرياضة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب وكافة المواطنين، مشًددا على أهمية تعظيم الشراكة بين القطاعي العام والخاص في مجال الاستثمار والصناعة الرياضية.