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الأربعاء 22 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مدرب فاركو: كنّا الأقرب للفوز على الأهلي

خطاب
خطاب
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أكد أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو أن فريقه كان الأقرب للفوز في مباراة الأهلي التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة التاسعة.

وأضاف خطاب في المؤتمر الصحفي أن فاركو خلق العديد من الفرص على مرمى الأهلي وكان الأقرب للفوز لكنه راضي عن نتيجة اللقاء.

وأوضح أن الفريق بشكل عام يقدم إداء جيد خلال الفترة الماضية في مباريات الدوري الممتاز موضحا رضاه عن أداء اللاعبين.

وأكمل أن الفريق خاض تسع مباريات حتى الآن في بطولة الدوري ولم يحالفنا الحظ في بعض المباريات التي خسرناها ولكن الفريق مستمر في تقديم أداء جيد.

واختتم خطاب حديثه موجها الشكر للاعبين على الأداء الذي يقدمونه في المباريات الفترة الماضية ومباراة اليوم أمام الأهلي.

مدرب فاركو ملعب برج العرب