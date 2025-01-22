حملة لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية بمدينة مطاي

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بقيادة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، اليوم بتنفيذ حملة إشغالات بمدينة مطاي بالتعاون مع ادارة الإشغالات بإشراف طه حسين نائب رئيس المركز، وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات وتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة



من جانبها قالت هويده الشافعى رئيس المركز، أن الحمله استهدفت الشوارع والطرق الرئيسيه بالمدينه، وتم أزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات خاصة شارع الثورة وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وشارع المدينه المنوره وشارع السلع والشوارع الرئيسيه بالمدينه.



في نفس السياق وجهت رئيس المركز النواب ورؤساء القرى والاحياء بالمتابعه اللحظيه لرفع الاشغالات، بالشوارع الرئيسيه والطرق العامه والمتابعه بين حملات الاشغالات لاحداث الفرق عند المواطنين.



وحثت اصحاب المحال التجارية علي عدم وضع اي اشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم انفاذ الاجراءات القانونية اللازمه للمخالفين.