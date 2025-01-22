لافروف يؤكد دعم روسيا لقرجيزستان خلال رئاستها منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة لازمة لقرجيزستان خلال فترة رئاستها لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي هذا العام.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القرجيزستاني جينبيك كولوباييف اليوم في موسكو -: "هذا العام، يتولى أصدقاؤنا في قرجيزستان رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي. أتوجه بالامتنان للسيد كولوباييف على تقديم إيجاز مفصل حول خطط وأولويات بشكيك خلال فترة رئاستها للمنظمة".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

وأكد كبير الدبلوماسيين الروس دعم بلاده لهذه الخطط، واستعدادها لتقديم أي مساعدة ممكنة لإتمام العمل الذي سيُبذل في هذا الشأن.

يُشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست عام 1992 بعد تفكيك الاتحاد السوفيتي بهدف تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين أعضاء المجموعة "روسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقرجيزستان، وطاجيكستان، وبيلاروسيا".