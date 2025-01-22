عبد المنعم سعيد: كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل طمأنة للمصريين

علق الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، مؤكداً أنها تضمنت العديد من رسائل الطمأنة للمصريين رغم التحديات التي تواجهها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" الذي يُذاع على قناة صدى البلد، أشار عبد المنعم سعيد إلى أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على أهمية المضي قدماً في مشروع بناء مصر، موضحاً أن هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة لمواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة التي تُنشر ضد الدولة.

وأضاف أن المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها في مختلف أنحاء مصر أسهمت في تغيير الخريطة الديمغرافية للبلاد بشكل إيجابي.

وأفاد عبد المنعم سعيد بأن الحكومة ترد على الشائعات عبر ما يتم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، مشيراً إلى أن التأخير في افتتاح بعض هذه المشروعات يعد من أبرز التحديات التي تواجه الدولة.

ورغم ذلك، أشار إلى أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق تنمية شاملة وتدحض كافة الأقاويل التي تشكك في قدرة الدولة على إتمام خططها.

كما شدد سعيد على أن الحلول للأزمات التي تواجه المنطقة يجب أن تأتي من الداخل المصري، وليس من خلال تدخلات الإدارة الأمريكية أو أي جهة خارجية أخرى.

وأوضح ، أن مصر نجحت في قهر الإرهاب والتطرف بفضل تكاتف الشعب المصري والجيش والشرطة، وهو ما أثبت فاعليته في حماية الدولة ومؤسساتها.

فيما يتعلق بإعمار سيناء، أكد سعيد أن الجهود المبذولة في هذه المنطقة تُعد جزءاً أساسياً من عملية بناء الدولة، مشيراً إلى أن الجهد المبذول لإعمار سيناء هو جهد كبير ومميز، يضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.