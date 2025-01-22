رئيس مركز ومدينة مطاي تتفقد الوحدات الإدارية والصحية بقطاع أبوان





تفقدت هويدة الشافعى رئيس مركز ومدينه مطاي، خلال جولتها التفقدية الوحدات الإدارية والصحية بقطاع ابوان بحضور احمد فتح الله رئيس القرية، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الأجهزة الخاصة بالمستشفيات، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات وبيان مدى مستوى النظافة لتقديم خدمة صحية متميزة، للمواطنين و حرصاً على سير منظومة العمل وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للمترددين على المستشفيات .



كما تفقدت هويده الشافعى رئيس المركز الوحده الصحيه بقريه ابوان للاطمئنان على المرضى وتلبيه احتياجاتهم، والتأكد من تواجد الاطباء واطقم التمريض والنوبتجيه.

وتم المرور علي الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان خلال جولتها بقطاع ابوان والتفتيش عليها من حيث الحضور والغياب والتفتيش علي المخازن وعلى الحمله الميكانيكيه.



والتقت رئيس المركز موظفي الإدارات المختلفه بالوحده المحليه لقريه ابوان وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتلبيه مطالب المواطنين.

كما تم التفتيش على وحده التضامن الاجتماعى بقريه ابوان، و مكتب تموين ابوان، حيث تم التفتيش على الانضباط وسير العمل بهذه الوحدات، والتاكد من حسن تقديم الخدمة الي مواطني قطاع ابوان بمركز مطاي .



وأكدت هويده الشافعى استمرار حملات المتابعه والتفتيش للوحدات الاداريه والصحيه بالمركز والقرى، لضبط منظومه العمل.