محافظ المنوفية: إزالة فورية لـ٢٠ مقبرة مخالفة بالتعدى على الأراضى الزراعية



شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تطبيق القانون علي الجميع دون أي استثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بإزالة بناء ٢٠مقبرة مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية بقرية شرانيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على الرقعة الزراعية.



فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من إزالة فورية لتعدي علي املاك الري بقرية كفر القرنين علي مساحة ١٣٠ متر عبارة عن قواعد و اعمدة خرسانية.



وفى مركز بركه السبع تمت الإزالة الفورية لمتغير مكانى بمساحه ١٠٠م عباره عن حوائط حامله بالدور الرابع علوى وتمت الازاله على نفقه المواطن.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق والمدن بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع إستمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية .