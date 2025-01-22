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الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة مطاي تتابع مواقف سيارات الأجرة بالمركز

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تفقدت هويدة الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، اليوم مواقف سيارات الأجرة بمركز مطاي، للتأكد من انتظام العمل بها وتوافر وسائل المواصلات، ومنع التكدس وتوفير سيارات الأجرة اللازمة لنقل مرتادي الموقف إلى وجهتهم وذلك بمرافقه محمود شعيب نائب رئيس المركز  ومومن عبدالله مدير المواقف. 
 

كما أشرفت هويدة الشافعى رئيس المركز على انتظام سير العمل بموقف سيارات الغروب  وموقف المنيا بمطاي، ووجهت مدير المواقف، وأعضاء التفتيش الادارى، بمتابعة مواقف السيارات، للتأكد من انتظامها فى السير من الصباح الباكر، ضمانا لتنظيم حركة انتقال المواطنين بيسر وسهولة.

 

وأكدت رئيس المركز استمرار المتابعة على مدار الأيام المقبلة لمنع التكدس والاطمئنان على تفعيل كافة الخطوط، واتباع السائقين للتعريفه، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور وادارة المواقف ، والمتابعة المستمرة لعمل مواقف السيارات بنطاق المركز والمدينة والالتزام بالتعريفة المقررة، والتصدي للمخالفين فورا .

أخبار محافظة المنيا هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى