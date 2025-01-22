أحمد زيزو يوضح موقفه من تجديد عقده مع الزمالك

كشف أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من التجديد للقلعة البيضاء، وذلك فى بيانًا عاجلاً للتوضيح حول بعض النقاط المتعلقة به مع النادي.

ونشر زيزو بيان بر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عبر خاصية "ستورى"، قال فيها: "احترامًا وتقديرًا لجماهير الزمالك، أردت توضيح ما يلي: لا أحب الخوض في التفاصيل وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب لأن هذا هو عملي، ومع ذلك انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها".

وأكمل زيزو بيانه قائلاً: "وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي لإثارة الجدل، هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي".



وأضاف زيزو: "أرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائمًا، كما أعتقد أن العلاقة بين نادي كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا".



وتابع اللاعب: "في هذا السياق، أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية ويجب إيقافه".



وختم زيزو بيانه بالقول: "جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة".