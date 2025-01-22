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الأربعاء 22 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
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.ارتفع سعر الذهب 15 جنيه علي الاقل في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء علي مختلف الأعيرة الذهبية .
سجل سعر عيار 21 نحو 3773 جنيه للبيع و 3793 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 4312 جنيه للبيع و 4335 جنيها للشراء .
وصل سعر عيار 18نحو 3234 جنيها للبيع و 3251 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2515 جنيه للبيع و 2520جنيه للشراء.
وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2759 دولار للبيع و 2760 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 30.324 الف جنيه للبيع و 30.344الف جنيه للشراء .

عيار 21 عيار 2 عيار 18 سعر الذهب سعر الجنيه الذهب