سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة

.ارتفع سعر الذهب 15 جنيه علي الاقل في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء علي مختلف الأعيرة الذهبية .

سجل سعر عيار 21 نحو 3773 جنيه للبيع و 3793 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 4312 جنيه للبيع و 4335 جنيها للشراء .

وصل سعر عيار 18نحو 3234 جنيها للبيع و 3251 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 2515 جنيه للبيع و 2520جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 2759 دولار للبيع و 2760 دولار للشراء والجنيه الذهب نحو 30.324 الف جنيه للبيع و 30.344الف جنيه للشراء .