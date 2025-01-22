10 محاضر إشغال وإزالة 11 حالة تعد على أرض زراعية وبناء مخالف فى بني مزار





تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار ازالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار ١١حالة ازالة للتعديات على الاراضى الزراعية و البناء المخالف وتحرير ١٠ محاضر اشغال ببنى مزار .

حيث قام عاشور سيد نائب رئيس المركز و محمود ماهر رئيس حى شرق وسلطان الصقر مدير ازالات المركز وقسم الاشغالات ب:



-ايقاف حالة صبة اعمدة لدور ارضى أمام كوبرى المحكمة والتحفظ على الخلاطة.

- ايقاف حالة صبة لبشة بقطعة أرض امام مدرسة الزهراء شرق المحطة والتحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

- ايقاف حالة صبة اعمدة لدور اول علوي بجوار موقف صندفا وتم التحفظ علي الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

- ايقاف حالة عمل خوازيق لحالة أمام الحديقة على مساحة ٤٠٠م داخل الحيز العمراني بحى شرق.

- إيقاف حالة صبة اعمدة لدور اول بشارع الحرية والتحفظ على الخلاطة بالحملة الميكانيكية.

وتمكن اسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى على و قسم الإزالات والتنظيم ومسئول الجمعية الزراعية بناحية معصرة حجاج من إزالة حالة تعدى بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية معصرة حجاج على مساحة قيراط بحوض الزهور وتم التعدى على نفس الحالة فالفترة المسائية وتم الازالة.



وقام سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة ب:

- إزالة حالتين تعدى بالبناء على أرض زراعيه خارج الحيز العمراني على مساحة قيراط ونصف بحوض بحرى الترعة بنزلة الدليل وحوض ظهر الجمل.

- إيقاف الأعمال بشدة خشبية لمعبر على ترعة الإصلاح الزراعى وتم التحفظ على ٩عروق خشب اطوال ٣م و ٢٠لوح خشب بطول ٤م و٤براميل مياة .

- إيقاف الأعمال برفع مواد بناء بحوض الميرزا أرض أبو دربالة والتحفظ على برويطه وحلة ونش.

كما قامت الوحدة المحلية بالقيس بالتعاون مع ادارة الازالات بالوحدة بايقاف حالة حفر بحوض محمود بك، الى جانب القيام بحملة اشغالات بالطريق الدائري واسفرت الحمله عن تحرير ١٠ محاضر اشغال.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.