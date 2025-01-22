وحدات حديثة لتطوير أسطول ميناء دمياط

نجح ميناء دمياط في دعم أسطول خدماته البحرية بوحدات حديثة في اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية، تم إبرام عقد بناء وتوريد لنش خدمة المسطح المائي متعدد الاغراض بقدرة شد 20 طن ، بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن ، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و المهندس أحمد إبراهيم مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري أ.ح.د / أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل ، وقيادات الجانبين .

بدأت مراسم التوقيع بكلمة اللواء بحري طارق عدلي والذي ثمن التعاون بين هيئة ميناء دمياط وشركة التمساح لبناء السفن، وأكد على الحرص المتبادل على تطوير التعاون بين الجانبين، مشيرًا إلى ثقة هيئة ميناء دمياط في جودة الوحدات البحرية التي تقوم الشركة ببنائها و قدرتها على منافسة الشركات العالمية العاملة في نفس المجال خاصة مع نهج التطوير والتحديث المستمر الذى تنتهجه الشركة باعتبارها إحدى أهم الشركات التابعة لهيئة قناة السويس،

وأضاف أن لنش خدمة المسطح المائي سيتميز بقدرته على العمل والقيام بالمهام الموكلة إليه في مختلف أحوال الطقس وتبلغ قوة الشد حوالى 20 طن ويصل طوله إلى حوالى 18 متراً وعرضه 6,5 مترا وغاطس 2,5 متر .. وتبلغ سرعته القصوى 10 عقدة و سيستخدم في نقل الشحنات الخفيفة والمتوسطة و أطقم السفن في حالات الرفد والتعيين والقيام بأعمال القطر والتدفيع بالميناء النهري وكذلك أعمال المسح البحري الهيدروغرافي وأعمال الغطس والإنقاذ بمنظومة التعويم لسحب وانتشال الشمندورات.

وأوضح أن لنش الخدمة المتعاقد عليه يعد إضافة لأسطول الوحدات البحرية التي تمتلكها هيئة ميناء دمياط خاصة مع الاستعدادات الجارية للتعامل مع زيادة أعداد السفن المتوقعة بالتزامن مع المشروعات القومية الجاري إقامتها بالميناء.



كما تقدم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ببالغ الشكر وعظيم الامتنان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على دعمه ومساندته لجهود الميناء ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات، كما توجه أيضا بالشكر لجميع العاملين بالهيئة على جهودهم المبذولة لتحقيق التقدم والازدهار لميناء دمياط.